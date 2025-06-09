Юрист Кофанов объяснил, кому могут вычесть более 20% от премий

Владимир Путин подписал закон, защищающий сотрудников от необоснованного снижения премий. Как будет работать мера и как отстоять свои права в случае злоупотреблений, разбиралась Москва 24.

Защитить от необъективности

Владимир Путин подписал закон о требованиях к системе премирования. Документ появился после постановления Конституционного суда РФ: там указывали, что действовавший ранее порядок позволял произвольно устанавливать размер начислений и необоснованно сокращать их.

По новому же закону работодатели обязаны прописывать в трудовых договорах размеры поощрений, сроки выплат и основания для их получения. В частности, предлагается учитывать качество работы и наличие дисциплинарных взысканий. При этом премию можно будет урезать только в тот период, когда зафиксировано нарушение, и не более чем на 20% от месячной зарплаты.

Закон выстраивает баланс во взаимоотношениях сотрудника и работодателя, заявил "Российской газете" член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он уточнил, что лимит на удержания с премий гарантирует работникам минимальный уровень дохода.





Никита Чаплин член комитета Госдумы по бюджету и налогам У сотрудника должна быть уверенность, что его труд будет оценен по достоинству и что премиальные выплаты не будут произвольно урезаны из-за формальных нарушений. <...> Мы уверены, что этот закон укрепит доверие работников к системе премирования и будет способствовать повышению производительности труда на предприятиях.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Отстоять свои права

Конечный размер взыскания из премии будет зависеть от условий, прописанных в договоре сотрудника, пояснил Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

"Допустим, месячный оклад у специалиста составляет 1 000 рублей. И если премия у него – тоже 1 000 рублей, снизить ее по новому закону разрешается до 600. Таким образом, общая сумма дохода за месяц составит 1 600 рублей, а недополученные 400 – это и есть те самые удержанные 20%", – пояснил Кофанов.

Однако работодатель не сможет вычесть больше 20% от зарплаты, только если речь идет о гарантированном типе поощрений, которые выплачиваются вне зависимости от эффективности сотрудника, предупредил специалист.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву В остальных ситуациях компании смогут прописать другой формат выплат: например, за достижение тех или иных количественных и качественных показателей. Тогда их невыполнение приведет к тому, что премию уменьшат более чем на 20% или не выдадут вовсе.

В то же время сотрудник имеет право оспорить решение работодателя. При неправомерном сокращении премии юрист рекомендовал подавать заявление в инспекцию труда, прокуратуру или суд.

Если факт нарушения подтвердится, работнику могут выплатить компенсацию не ниже 1/150-й актуальной ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. А недобросовестному работодателю, в свою очередь, грозит штраф, резюмировал эксперт.

