Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за прогнозируемой грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, гроза ожидается в некоторых районах Подмосковья в период с 12:00 до 18:00.

В Гидрометцентре указали, что желтый уровень погодной опасности предупреждает о возможной опасности из-за неблагоприятных метеоусловий.

Помимо этого, в столичном регионе не исключены небольшие и умеренные дожди. По словам синоптиков, днем 19 июня ожидается 1–7 миллиметров осадков. В ночь на 20-е число дождей не предвидится, а днем возможно выпадение 0–2 миллиметра осадков.

Жара может вернуться в Москву не раньше июля. По словам начальника отдела Гидрометцентра Анатолия Цыганкова, ожидать жаркой погоды в июне уже нет смысла. Он уточнил, что текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась холоднее нормы на 1–1,5 градуса.

Похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он, по словам синоптика, гонит холодный арктический воздух на Москву. Метеоролог добавил, что тепло пытается пробиться со стороны Белоруссии, но делает это крайне медленно.

