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19 июня, 10:51

Шоу-бизнес

Мосгорсуд запретил ряду сайтов размещать песню рэпера Jah Khalib

Фото: youtube.com/@gakkutv

Мосгорсуд запретил некоторым сайтам публиковать песню казахстанского рэпера Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов. – Прим. ред.) "Любимец твоих дьяволов". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Исключительное право на данную песню принадлежит лейблу S.B.A. Music Publishing Ltd. Однако композиция была опубликована на нескольких сайтах без разрешения компании. В результате объединение направило в суд иск, который был удовлетворен Мосгорсудом.

"SRL ALEXHOST запрещено создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование музыкального произведения "Любимец твоих дьяволов", – сказано в сообщении.

Ранее Jah Khalib отменил тур у себя на родине из-за состояния здоровья новорожденной дочери. Певец должен был выступить в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алмате, Актау и Астане.

Артист рассказывал, что его дочь находилась в критическом состоянии после операции. Он признался, что пытался собраться с силами, но не смог в итоге выйти на сцену. Исполнитель выразил надежду на понимание и попросил помолиться за то, чтобы дети были здоровы.

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