Собянин: завершен основной этап строительства путепровода через МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о реализации важного градостроительного проекта – о соединении улиц Академика Королева и Валаамской.

В рамках данного проекта планируется возведение и реконструкция 7 километров дорог, в том числе 3 искусственных сооружений. Мэр назвал данную инженерную работу крупной из-за сильных перепадов высот между конструкциями.

В настоящее время завершен основной этап работ – монтаж опор пролетного строения путепровода.

Собянин также рассказал, что главным элементом проекта станет четырехполосный путепровод через железнодорожные пути МЦД-3. Одна его часть расположена в Бутырском районе, а другая – в Марфине. Возведение сооружений происходит в сложных условиях. Это связано с близостью железнодорожных путей с интенсивным движением поездов.

Помимо путепровода, специалисты возведут эстакаду-съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону Московского скоростного диаметра, эстакаду-съезд с Валаамской улицы на улицу Милашенкова, а также два надземных пешеходных перехода в районе домов № 12А и № 12Д на улице Милашенкова.

Мэр уточнил, что новый путепровод позволит дополнительно связать север и северо-восток Москвы. Кроме того, будет организован альтернативный скоростной маршрут с выходом на МСД.

Проект осуществляется в рамках адресной инвестиционной программы и спонсируется за счет средств городского бюджета. Работы будут завершены уже в 2026-м.

Ранее Собянин сообщал, что Малыгинский проезд и улицу Малыгина соединит новый путепровод над Ярославским направлением МЖД. Он отметил, что данная конструкция даст возможность скорректировать имеющиеся маршруты городского транспорта, а также сократить время на межрайонные поездки в среднем на 7–10 минут.

Будет улучшена транспортная доступность таких районов, как Лосиноостровский, Северное Медведково, Бабушкинский и Ярославский. Помимо этого, будет на 14% уменьшена нагрузка на Енисейскую улицу и на 6% на северную часть МКАД. Предполагается, что работы будут завершены в 2028 году.

