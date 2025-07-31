Прогноз по средней ключевой ставке в России снизился до 19,1%

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ВТБ снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год с 21 до 19,1%. Об этом заявил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По его словам, ожидается замедление кредитования.

"Сейчас мы отразили все известные понижения сначала на 1 процентный пункт, потом на 2 процентных пункта. Мы предполагаем еще несколько уменьшений соответственно и закладываем в прогнозы от 31 июля среднюю увеличенную ставку 19,1%", – приводит ТАСС слова Пьянова.

Кроме того, пересмотрены ожидания по динамике кредитования. Согласно данным презентации, если ранее банк рассчитывал на рост совокупного кредитного портфеля в диапазоне 7–9%, то теперь прогноз снижен до 6%.

Аналогичные корректировки коснулись отдельных сегментов. Например, по корпоративным займам ожидания снижены до чуть менее 7%, а по розничным – до чуть менее 4%.

Центробанк 27 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18. Регулятор пообещал поддержать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в следующем году. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса замедляется, и экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что Центробанк может снизить ключевую ставку на 100–200 базисных пунктов или же сохранить на отдельных заседаниях в текущем году.