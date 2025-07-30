Годовая инфляция замедлилась в России

Фото: 123RF/valery_potapova

Годовая инфляция в России с 22 по 28 июля замедлилась с 9,17 до 9,02%. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

При этом на потребительском рынке сохраняется дефляция, цены снизились на 0,05%. Отмечается также дальнейшее снижение цен на продовольственные товары (минус 0,24%) и удешевление плодоовощной продукции.

На остальные продукты питания цены изменились на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,01%, а в секторе наблюдаемых услуг – 0,15%.

Ранее россиянам пообещали замедление инфляции в августе до 8%. Такой сценарий допустила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. После ужесточения денежно-кредитной политики инфляционное давление начало постепенно ослабевать. Однако, по словам эксперта, риск нового роста цен возможен ввиду сезонных колебаний, изменений стоимости топлива и ослабевания рубля.

Между тем Центробанк 27 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18. Регулятор пообещал поддержать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в следующем году.