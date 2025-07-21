МРОТ в РФ может составить 27 тысяч рублей

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Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля, в связи с чем он вырастет на 20,7%. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ", – цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, МРОТ окажется выше инфляции. Также, по данным Минтруда, рост коснется 4,6 миллиона россиян.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей. По его словам, с начала года МРОТ увеличился на 16,5%. Таким образом, размер выплаты составил свыше 22,4 тысячи рублей. В 2026 году Мишустин призвал обеспечить не меньший рост данной суммы.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить принцип расчета МРОТ. По ее мнению, его нужно привязать к минимальному потребительскому бюджету, который включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.

