Депутат Бессараб усомнилась в возможности повышения МРОТ до 34 тыс руб

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Повысить минимальную оплату труда (МРОТ) до 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года – невозможно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Она заявила об этом в ответ на инициативу депутатов партии ЛДПР.

"Вместе с тем у нас есть задача, поставленная президентом, она достаточно амбициозна, думаю, мы ее сможем выполнить до истечения срока, а именно до 2030 года поручено президентом установить МРОТ в размере 35 тысяч рублей. Но, видимо, наши коллеги из ЛДПР хотят опередить всю планету и достичь таких показателей в следующем году", – сказала Бессараб.

Депутат добавила, что в России 75 миллионов работающих граждан. Она подчеркнула, что минимальная зарплата устанавливается для неквалифицированного труда (уборщики, технические служащие первого тарифного разряда) в нормальных условиях.

Невозможно поднять МРОТ, не увеличивая оклады специалистам более высоких категорий, подчеркнула она. Следовательно, потребуется изменение всей системы оплаты труда, что особенно сложная задача для реального сектора и бюджетной сферы, считает Бессараб.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой изменить принцип расчета МРОТ. Представители организации предложили привязать его к минимальному потребительскому бюджету.

Они пояснили, что минимальный потребительский бюджет включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 240 рублей.