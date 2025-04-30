Депутаты ЛДПР предложили повысить МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц

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Законопроект с предложением установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в сумме 34 тысячи рублей в месяц планируют внести на рассмотрение в Государственную думу 30 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Также депутат отметил, что одновременно с этим законопроектом будет предложено установить с 1 января 2026 года минимальный уровень почасовой оплаты труда в размере 300 рублей для тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени.

Кроме того, законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой изменить принцип расчета МРОТ, предложив привязать его к минимальному потребительскому бюджету.

Представители организации пояснили, что минимальный потребительский бюджет включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.

