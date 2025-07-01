Мишустин: МРОТ в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами", – отметил премьер-министр.

По его словам, с начала года МРОТ увеличился на 16,5%. Таким образом, размер выплаты составил свыше 22,4 тысячи рублей. В 2026 году Мишустин призвал обеспечить не меньший рост данной суммы. Он назвал этот процесс важным для 4 миллионов граждан, чьи зарплаты привязаны к этому показателю.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что МРОТ вырастет в 2026 году до 27 тысяч рублей. По его словам, такое повышение возможно с учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда.

Котяков добавил, что сейчас продолжается подготовка проектных документов, по которым величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете.

До этого Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить принцип расчета МРОТ. По ее мнению, его нужно привязать к минимальному потребительскому бюджету, который включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.

