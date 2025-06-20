Минтруд сообщил о повышении МРОТ до 27 тыс рублей в 2026 году

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он уточнил, что такое повышение возможно с учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда. Ожидается, что это решение затронет 4,6 миллиона человек.

Котяков добавил, что в настоящее время продолжается подготовка проектных документов, по которым величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете.

С 1 января 2025 года МРОТ вырос на 16,6%, достигнув 22 440 рублей. Владимир Путин потребовал довести минимальный размер оплаты труда к 2030 году до уровня в 35 000 рублей.

Федерация независимых профсоюзов России предложила изменить расчет МРОТ, привязав его к минимальному потребительскому бюджету. Он, в частности, включает в себя цену на продукты, товары длительного пользования, а также налоги и услуги, необходимые человеку для воспроизводства рабочей силы. Согласно расчетам, величина такого бюджета в 2024 году составила свыше 52 тысяч рублей.

