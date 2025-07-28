Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 12:55

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Циканова: годовая инфляция замедлится до 8% в августе

Экономист допустила, что годовая инфляция замедлится до 8% в августе

Фото: 123RF/valery_potapova

Россиянам пообещали замедление инфляции в августе до 8%. Такой сценарий допустила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова в беседе с "Газетой.ру".

"Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что в августе 2025 года темпы годовой инфляции сохранят тенденцию к постепенному снижению", – отметила она.

Циканова напомнила, что после достижения весной локального пика и ужесточения денежно-кредитной политики инфляционное давление начало постепенно ослабевать. Если текущая динамика сохранится, то в следующем месяце можно ожидать замедление годовой инфляции до 8%. Однако эксперт предупредила, что риск нового роста цен возможен ввиду сезонных колебаний, изменений стоимости топлива и ослабевания рубля.

На волатильность российской валюты может повлиять изменяющийся курс доллара. В ближайшею неделю он может достигнуть 78,8–79,9 рубля. Таким мнением поделился эксперт в сфере инвестиций Евгений Бабошкин в разговоре с aif.ru.

По его словам, произошедшее снижение ключевой ставки Центробанка до 18% было заложено в курс рубля до заседания, поэтому сильного влияния на валютную ситуацию не окажет.

Бабошкин добавил, что рубль поддерживают операции валютного керри-трейд с дружественными странами. По его словам, это обеспечивается уникальной разницей между процентными ставками разных государств.

"В то же время дефицит федерального бюджета приемлем, а госдолг беспрецедентно низок – на уровне примерно 9% ВВП, то есть значительно ниже безопасного уровня в 30% по оценкам Всемирного Банка и МВФ", – заключил Бабошкин.

Ранее сообщалось, что в сентябре курс доллара будет расти умеренными темпами. К осени он может достигнуть 90 рублей, по мнению научного руководителя центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

Ставки по депозитам могут снизиться в России

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика