Путин: резкое снижение ключевой ставки приведет к росту цен

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Резкое снижение ключевой ставки приведет к росту цен. Такое заявление сделал Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает телеканал "360".

Говоря о ключевой ставке, президент заявил, что ее плавно снижают для того, чтобы не допустить роста цен. В связи с этим он охарактеризовал действия властей в сфере финансов как профессиональные.

Путин отметил, что Центробанк исходит из того, что основным условием для развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика.

Ранее президент заявил, что ЦБ борется с инфляцией для того, чтобы вернуться к показателям в 4–5%. Он также не согласился с мнением главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что в стране наблюдается техническая стагнация.

Помимо этого, российский лидер призвал обеспечить "мягкую спокойную посадку" экономики и решить проблемы макроэкономического характера, чтобы затормозить рост цен.

