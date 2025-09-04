Глава Сбербанка Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года

Фото: depositphotos/blinow61

К концу 2025 года ожидается ослабление рубля. Такой прогноз сделал глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводит ТАСС.

Такая тенденция, по его словам, поможет снизить риски для экспортеров и государственного бюджета. Среди причин Греф назвал в том числе снижение ключевой ставки.

Вместе с тем глава Сбербанка обратил внимание на важность своевременного выхода из периода контролируемого охлаждения российской экономики для избежания стагнации, которую будет сложнее преодолеть, чем текущее замедление.

"Поэтому мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор, и они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных и вовремя корректировать политику", – уточнил он.

Греф выразил надежду, что Центробанк не допустит перехода экономики в рецессию.

Ожидается, что ЦБ на сентябрьском заседании будет выбирать между снижением ключевой ставки либо на 100, либо на 200 базисных пунктов.

Регулятор может выбрать более осторожное снижение ключевой ставки из-за текущих темпов инфляции, неопределенности с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорения корпоративного кредитования.

Согласно прогнозам Центробанка на 2026 год, ставка может снизиться до 10,5–11,5% при дезинфляционном сценарии и до 14–16% – при проинфляционном. При этом в рисковом сценарии ставка может достичь 16–18%.

