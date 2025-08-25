Эксперт Бадалов: в РФ не ожидается девальвации рубля из-за снижения ставки ЦБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля, считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Своим мнением он поделился в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт объяснил, что снижение ставки происходит при замедлении инфляции, что в конечном итоге должно стабилизировать курс рубля. В таком случае речь идет не о девальвации, а наоборот, о стимуляции экономики и укреплении российской валюты.

Бадалов также отметил, что смягчение денежно-кредитной политики несет и другой сигнал. В частности, снижение ставки при замедлении инфляции указывает на торможение экономики. По его словам, ослабление рубля может привести к увеличению экономической активности, но для поддержания роста потребуются дополнительные меры стимулирования.

В июле Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18%, объяснив это тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

Следующее заседание совета директоров Банка России по данному вопросу состоится 12 сентября. Эксперты считают, что регулятор может снизить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, то есть до 16% годовых.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота обратил внимание, что целесообразнее будет именно снижать ключевую ставку. В пользу такого решения говорит уменьшение доходности бизнеса, которое вызвала высокая стоимость кредитов.