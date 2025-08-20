Эксперт Кузнецова: ожидается снижение ключевой ставки до 16% в сентябре

Фото: depositphotos/watman

Центробанк на заседании 12 сентября может снизить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 16% годовых. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Как напомнила эксперт, ЦБ на последнем заседании в июле принял решение о снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта, что является крупнейшим изменением ключевой ставки с начала 2025 года.

"Столь значительное снижение ставки – признак уверенности регулятора в снижении инфляционных рисков. Динамика снижения темпов роста цен в июне, июле и в августе – сигнал того, что политика ЦБ дает результаты", – отметила Кузнецова.

По ее словам, дальнейшее развитие будет зависеть от динамики потребительских цен, поведения рубля и глобальной макроэкономической ситуации. Снижение ставки может поддержать активность в кредитовании и инвестициях. При этом, подчеркнула эксперт, слишком резкое смягчение политики может вновь разогнать инфляцию.

Кузнецова отметила, что снижение до 16% в краткосрочной перспективе способно отразиться на ставках по кредитам и депозитам. Банки будут корректировать условия с учетом собственных рисков и ликвидности. В свою очередь, на фондовом рынке снижение ставки может поддержать рост котировок, особенно в сегменте акций компаний внутреннего спроса и в долговых инструментах.

Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Решение было объяснено тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

Из-за этого глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов или же сохранение на отдельных заседаниях в 2025 году.

