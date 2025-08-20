Эксперт Бархота: ЦБ целесообразнее снижать ключевую ставку

Фото: depositphotos/valphoto

Центробанку России целесообразнее будет снижать ключевую ставку. В пользу такого решения говорит уменьшение доходности бизнеса, которое вызвала высокая стоимость кредитов, заявил в беседе с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, государству необходимо девальвировать национальную валюту, поэтому цена доллара до конца года должна вырасти до 95 рублей.

"Когда рубль слишком крепкий, доходы от экспорта очень маленькие. А у нас на данный момент растет дефицит бюджета. Если не принять мер, то в случае резкого падения цен на нефть, например, доходы бюджета упадут еще сильнее", – сказал эксперт.

Бархота обратил внимание на зависимость, при которой чем выше реальная процентная ставка, тем более привлекательна валюта. В результате при снижении ставки инвесторы начнут вкладываться в покупку рубля реже, а его курс ослабеет, указал он.

При этом эксперт не исключил, что в ближайшие 1,5–2 года показатели могут достичь 9%, однако, по его мнению, это произойдет только при нормализации международной обстановки.

Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Решение было объяснено тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

Эксперты прогнозируют, что ЦБ на заседании 12 сентября может снизить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 16% годовых. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики потребительских цен, поведения рубля и глобальной макроэкономической ситуации.