ЦБ не исключил снижение ключевой ставки до конца 2025 года

Фото: 123RF/iuphotos

Центробанк России не исключает возможности снижения ключевой ставки до конца 2025 года, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган в беседе с "Российской газетой".

При этом он отметил, что это будет сделано, если события в экономике будут развиваться по базовому сценарию, и снижение ставки еще не предрешено.

"Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", – объяснил Ганган.

По его словам, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, но исключать этого также нельзя. Регулятор рассматривает альтернативные сценарии для того, чтобы "быть готовыми действовать" в любых условиях.

"Хотя базовый сценарий – самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", – заключил глава департамента.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 12 сентября. В июле ЦБ снизил показатель с 20 до 18%, объяснив это тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

Эксперты считают, что 12 сентября регулятор может снизить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, то есть до 16% годовых.

Кроме того, эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что целесообразнее будет именно снижать ключевую ставку. В пользу такого решения говорит уменьшение доходности бизнеса, которое вызвала высокая стоимость кредитов.

