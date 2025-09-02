ЦБ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10,5–11,5%

Фото: depositphotos/valphoto

Ключевая ставка на уровне 10,5–11,5% ожидается в 2026 году при дезинфляционном сценарии. Информация об этом следует из "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027–2028 годов".

Регулятор уточнил, что прогнозируемое значение на 2027 и 2028 годы составило 7,5–8,5%.

В то же время при проинфляционном сценарии ставка может опуститься до 14–16% в 2026 году, до 10,5–11,5% – в 2027-м и до 8,5–9,5% – в 2028-м.

Также Центробанк принял во внимание рисковый сценарий, согласно которому диапазон ставки в 2026 году окажется на уровне 16–18%, в 2027-м – 18–22%, в 2028-м – 10–11%.

"С учетом результатов обзора денежно-кредитной политики, проведенного Банком России в 2021–2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем", – отмечается в материале.

Банк России рассмотрит возможность снижения показателя после того, как инфляция замедлится и стабилизируется на значении в районе 4%. Такое развитие событий возможно только за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не раньше 2029 года.

Вместе с тем регулятор отметил, что не рассматривает повышения целевого уровня инфляции, поскольку это может привести к значительным издержкам для российской экономики.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Центробанк на сентябрьском заседании будет выбирать между снижением ключевой ставки либо на 100, либо на 200 базисных пунктов.

По его словам, регулятор может выбрать более осторожное снижение ключевой ставки из-за текущих темпов инфляции, неопределенности с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорения корпоративного кредитования.

