Финансист Селезнев: ставки по ипотеке в России упадут до 12% в 2026 году

Ставки по рыночной ипотеке в российских банках упадут до 12% в 2026 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Кирилла Селезнева.

Специалист напомнил, что средние ипотечные ставки вернулись к уровню начала 2023 года. Финансовые организации выдают новые займы в среднем под 21,5% годовых, а весной 2025 года этот показатель находился выше 25%.

"При текущих темпах снижения ключевой ставки мы вполне можем увидеть ипотеку от 15–16% к концу этого года и до 12% – в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но в принципе это реально", – объяснил Селезнев.

Но даже при таком сценарии массовый спрос на ипотеку будет все еще затруднен. Доля рыночных займов останется на уровне не выше 50% и коснется в основном сделок с обменом жилья с небольшой доплатой.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Москвой 24 заявила, что инициатива освободить россиян от налога на жилье, купленное в ипотеку, на период выплаты кредита имеет существенный недостаток.

В этом случае налоги не будут идти в бюджет региона, где находится недвижимость, что может привести к финансовым потерям и ухудшению инфраструктуры, объяснила эксперт.

