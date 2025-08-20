Экономист Чурилова: основная причина нехватки финансов – неумение управлять бюджетом

Фото: depositphotos/nvl-3

Основная причина нехватки финансов – неумение управлять своим бюджетом. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы смарт-инвестиций, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова.

По словам эксперта, существует понятие "инфляция образа жизни". Как только у человека повышается зарплата, он увеличивает свои расходы, а не формирует "подушку безопасности", благодаря чему появляются "финансовые дыры". Чтобы этого избежать, экономист посоветовала проанализировать свой бюджет и регулярно вести учет доходов и расходов.

Вместе с тем, можно дать себе обещание откладывать все премии и дополнительные финансы, а жить на постоянный доход. Один из возможных способов получить дополнительные деньги – карты с кэшбэком, сказала Чурилова. При их использовании в год может накопиться 20–30 тысяч рублей. Кроме того, можно настроить автоматический перевод денег на определенный счет.

"Брать в оборот те же налоговые вычеты, чтобы получить обратно сумму от государства и направить в сбережения. Подушка безопасности не формируется быстро, за несколько месяцев не получится это сделать, но можно постепенно", – уточнила Чурилова.

Ранее инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер рассказала, как быстрее накопить на квартиру для ребенка. Эксперт посоветовала использовать накопительные вклады, при этом оформлять их лучше на себя, а не на ребенка, пояснила Хайдер.