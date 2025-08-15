Эксперт Хайдер назвала два лучших инструмента, чтобы накопить на квартиру ребенку

Фото: 123RF/malkovkosta

Банковский вклад и облигации федерального займа лучше всего подойдут родителям, чтобы накопить деньги на покупку квартиры для ребенка. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

Ранее стало известно, что 25% из числа опрошенных россиян мечтают, чтобы родители подарили им квартиру на свадьбу. Еще 17% хотели бы получить в подарок средства на первоначальный взнос, чтобы купить жилье самостоятельно, сообщает РИАМО со ссылкой на опрос крупного девелопера.

По мнению Хайдер, первое, что важно сделать, – примерно подсчитать, какая сумма и к какому году понадобится, поскольку бесцельное откладывание денежных средств часто не позволяет достигнуть конкретного результата.



Юлия Хайдер инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Копить с минимальными рисками позволит банковский вклад, потому что он предполагает гарантированный возврат клиентам сумм до 1,4 миллиона рублей. При этом, если один вклад приблизился к этой отметке, можно открыть второй, но в другом банке. И он, в свою очередь, также будет застрахован.

При этом Хайдер советует отдать предпочтение именно накопительному вкладу, а не счету.

"В последнем случае ставка меняется от месяца к месяцу, поэтому нет гарантий, что она останется на более выгодной отметке. В то время как на вкладе ставка, как правило, фиксируется на весь период договора. Исключение составляет лишь тот случай, если в условиях прописано, что она будет отличаться год от года. Это может быть невыгодно, поэтому всегда надо внимательно читать условия договора", – отметила эксперт.

При этом эксперт не советует открывать вклад на ребенка. С 18 лет он сможет полностью распоряжаться средствами, и нет гарантии, что совершеннолетний не потратит их по своему усмотрению.

"Тем, кто может вложить определенную сумму на долгое время, я бы рекомендовала еще купить облигации федерального займа. Тут можно заработать и за счет купонной доходности, и на приросте стоимости, потому что, в отличие от депозитов, облигации растут при снижении ключевой ставки", – пояснила специалист.

Хайдер также предупредила, что никогда не стоит копить "втихаря", особенно когда бабушки и дедушки хотят сделать сюрприз внукам.





Юлия Хайдер инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Родственники обязательно должны рассказывать друг другу, куда они вложили свои средства, поскольку в случае неожиданной смерти родным могут понадобиться услуги нотариуса, чтобы разыскать возможные счета и вклады.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева напомнила, что, если ребенок по достижении 14 лет оформляет банковскую карту по своему паспорту, родители не могут видеть информацию по ней.

