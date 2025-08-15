Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 14:52

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Хайдер назвала два лучших инструмента, чтобы накопить на квартиру ребенку

Эксперт рассказала, как быстрее накопить ребенку на квартиру

Фото: 123RF/malkovkosta

Банковский вклад и облигации федерального займа лучше всего подойдут родителям, чтобы накопить деньги на покупку квартиры для ребенка. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

Ранее стало известно, что 25% из числа опрошенных россиян мечтают, чтобы родители подарили им квартиру на свадьбу. Еще 17% хотели бы получить в подарок средства на первоначальный взнос, чтобы купить жилье самостоятельно, сообщает РИАМО со ссылкой на опрос крупного девелопера.

По мнению Хайдер, первое, что важно сделать, – примерно подсчитать, какая сумма и к какому году понадобится, поскольку бесцельное откладывание денежных средств часто не позволяет достигнуть конкретного результата.

Копить с минимальными рисками позволит банковский вклад, потому что он предполагает гарантированный возврат клиентам сумм до 1,4 миллиона рублей. При этом, если один вклад приблизился к этой отметке, можно открыть второй, но в другом банке. И он, в свою очередь, также будет застрахован.
Юлия Хайдер
инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант

При этом Хайдер советует отдать предпочтение именно накопительному вкладу, а не счету.

"В последнем случае ставка меняется от месяца к месяцу, поэтому нет гарантий, что она останется на более выгодной отметке. В то время как на вкладе ставка, как правило, фиксируется на весь период договора. Исключение составляет лишь тот случай, если в условиях прописано, что она будет отличаться год от года. Это может быть невыгодно, поэтому всегда надо внимательно читать условия договора", – отметила эксперт.

При этом эксперт не советует открывать вклад на ребенка. С 18 лет он сможет полностью распоряжаться средствами, и нет гарантии, что совершеннолетний не потратит их по своему усмотрению.

"Тем, кто может вложить определенную сумму на долгое время, я бы рекомендовала еще купить облигации федерального займа. Тут можно заработать и за счет купонной доходности, и на приросте стоимости, потому что, в отличие от депозитов, облигации растут при снижении ключевой ставки", – пояснила специалист.

Хайдер также предупредила, что никогда не стоит копить "втихаря", особенно когда бабушки и дедушки хотят сделать сюрприз внукам.

Родственники обязательно должны рассказывать друг другу, куда они вложили свои средства, поскольку в случае неожиданной смерти родным могут понадобиться услуги нотариуса, чтобы разыскать возможные счета и вклады.
Юлия Хайдер
инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева напомнила, что, если ребенок по достижении 14 лет оформляет банковскую карту по своему паспорту, родители не могут видеть информацию по ней.

Читайте также


Трошина Любовь

экономикаэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика