Эксперт Хайдер назвала два лучших инструмента, чтобы накопить на квартиру ребенку

15 августа, 14:52Экономика
Фото: 123RF/malkovkosta
Банковский вклад и облигации федерального займа лучше всего подойдут родителям, чтобы накопить деньги на покупку квартиры для ребенка. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.
Ранее стало известно, что 25% из числа опрошенных россиян мечтают, чтобы родители подарили им квартиру на свадьбу. Еще 17% хотели бы получить в подарок средства на первоначальный взнос, чтобы купить жилье самостоятельно, сообщает РИАМО со ссылкой на опрос крупного девелопера.
По мнению Хайдер, первое, что важно сделать, – примерно подсчитать, какая сумма и к какому году понадобится, поскольку бесцельное откладывание денежных средств часто не позволяет достигнуть конкретного результата.
При этом Хайдер советует отдать предпочтение именно накопительному вкладу, а не счету.
"В последнем случае ставка меняется от месяца к месяцу, поэтому нет гарантий, что она останется на более выгодной отметке. В то время как на вкладе ставка, как правило, фиксируется на весь период договора. Исключение составляет лишь тот случай, если в условиях прописано, что она будет отличаться год от года. Это может быть невыгодно, поэтому всегда надо внимательно читать условия договора", – отметила эксперт.
При этом эксперт не советует открывать вклад на ребенка. С 18 лет он сможет полностью распоряжаться средствами, и нет гарантии, что совершеннолетний не потратит их по своему усмотрению.
"Тем, кто может вложить определенную сумму на долгое время, я бы рекомендовала еще купить облигации федерального займа. Тут можно заработать и за счет купонной доходности, и на приросте стоимости, потому что, в отличие от депозитов, облигации растут при снижении ключевой ставки", – пояснила специалист.
Хайдер также предупредила, что никогда не стоит копить "втихаря", особенно когда бабушки и дедушки хотят сделать сюрприз внукам.
Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева напомнила, что, если ребенок по достижении 14 лет оформляет банковскую карту по своему паспорту, родители не могут видеть информацию по ней.