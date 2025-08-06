Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 16:24

Экономика
Главная / Истории /

Эксперт Бархота: дифференцированная ставка по ипотеке стабилизирует цены на жилье

Соразмерно зарплате: зачем в России дифференцированная ставка по семейной ипотеке

Ставку по семейной ипотеке могут сделать разной в зависимости от конкретного региона, сообщили в Госдуме. Зачем нужна эта инициатива и как она повлияет на рынок недвижимости, разбиралась Москва 24.

"Социальная справедливость"

Фото: 123RF/fabiobalbi

В России могут установить дифференцированную ставку по семейной ипотеке в зависимости от региона. Меру поддержал Владимир Путин, а активное обсуждение нюансов уже ведется в правительстве, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с "Дума ТВ".

Необходимость нововведения он связал с несовершенством нынешней системы. Володин напомнил, что в стране установлен одинаковый процент по кредитам, однако уровень доходов граждан в каждом регионе разный.

В Москве должна быть одна (ставка. – Прим. ред.), а в Саратове она должна быть соразмерна средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости допустил, что новый подход к процентным ставкам будет применен уже к концу 2025 года. Кроме того, учитывать при определении процента собираются не только зарплаты в конкретном субъекте, но и стоимость недвижимости там. Минимальная ставка по дифференцированной ипотеке может составить 2%, предположил парламентарий.

Однако прорабатывать инициативу необходимо максимально тщательно, обратил внимание Аксаков.

"Естественно, надо это все отрегулировать так, чтобы нагрузка на бюджет не возросла либо была разумной. Также там вопрос связан с равенством конституционных прав и так далее. Тоже надо все отрегулировать. Требует дискуссий и выверенной юридической техники", – сказал депутат.

Стабилизация и пропорциональность

Фото: 123RF/faithie

Внедрение дифференцированной ставки позитивно повлияет на российский рынок недвижимости, сказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

У людей, которые не могли позволить себе кредит, появится возможность претендовать на него из-за более щадящих процентов.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

При этом эксперт объяснил, что цены на жилье в конечном итоге сильно не изменятся. Это связано с тем, что, с одной стороны, возрастет спрос на семейную ипотеку, а с другой – нынешние ставки по коммерческим жилищным кредитам все еще делают их недоступными для многих россиян. В совокупности два этих фактора стабилизируют стоимость недвижимости, считает Ордов.

Однако он не исключил злоупотребления пониженным процентом. Предполагаемая дифференциация будет зависеть от средних доходов в регионе, но не учтет разницу зарплат у конкретных граждан.

"Некоторые люди с высокими доходами получат право претендовать на более низкие процентные ставки. Наверное, это тоже было бы не совсем правильно", – сказал специалист.

При этом Ордов усомнился, что мера распространится на все виды ипотеки. В противном случае ограничения ставок сильно ударят по доходам банков.

"Тогда кредитные организации просто ужесточат требования к клиентам. И либо перестанут выдавать займы, либо придумают дополнительные платежи, которые каким-то образом компенсируют недополученную прибыль", – указал экономист.

Здравой идею дифференциации процентов по семейной ипотеке назвал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с Москвой 24 он обратил внимание, что нововведение позволит ликвидировать диспропорцию в плане развития недвижимости.

"Когда ставки одинаковые, россияне выбирают "перегретые" регионы, где цены на квадратный метр завышены. Например, есть Ставропольский и Краснодарский край. Хотя они соседствуют, из-за того, что в Ставропольском крае нет моря, там довольно редко покупаются квартиры. А в Краснодарском только из-за одного моря возникает переинвестирование территории", – сказал специалист.

Если сделать ставку по ипотеке в Краснодарском крае 25%, а в Ставропольском – 12%, рынок жилья будет опережающими темпами развиваться там, где они ниже. И замедляться в регионах, где ставки выше.
Андрей Бархота
эксперт финансового рынка

По итогу стоимость жилья по стране в целом начнет распределяться более равномерно, а отклонений от средних значений станет значительно меньше, заключил Бархота.

Читайте также


Лукинова Анна

экономиканедвижимостьистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика