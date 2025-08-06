Эксперт Бархота: дифференцированная ставка по ипотеке стабилизирует цены на жилье

Ставку по семейной ипотеке могут сделать разной в зависимости от конкретного региона, сообщили в Госдуме. Зачем нужна эта инициатива и как она повлияет на рынок недвижимости, разбиралась Москва 24.

"Социальная справедливость"

В России могут установить дифференцированную ставку по семейной ипотеке в зависимости от региона. Меру поддержал Владимир Путин, а активное обсуждение нюансов уже ведется в правительстве, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с "Дума ТВ".

Необходимость нововведения он связал с несовершенством нынешней системы. Володин напомнил, что в стране установлен одинаковый процент по кредитам, однако уровень доходов граждан в каждом регионе разный.



Вячеслав Володин председатель Госдумы В Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерна средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости допустил, что новый подход к процентным ставкам будет применен уже к концу 2025 года. Кроме того, учитывать при определении процента собираются не только зарплаты в конкретном субъекте, но и стоимость недвижимости там. Минимальная ставка по дифференцированной ипотеке может составить 2%, предположил парламентарий.

Однако прорабатывать инициативу необходимо максимально тщательно, обратил внимание Аксаков.

"Естественно, надо это все отрегулировать так, чтобы нагрузка на бюджет не возросла либо была разумной. Также там вопрос связан с равенством конституционных прав и так далее. Тоже надо все отрегулировать. Требует дискуссий и выверенной юридической техники", – сказал депутат.

Стабилизация и пропорциональность

Внедрение дифференцированной ставки позитивно повлияет на российский рынок недвижимости, сказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук У людей, которые не могли позволить себе кредит, появится возможность претендовать на него из-за более щадящих процентов.

При этом эксперт объяснил, что цены на жилье в конечном итоге сильно не изменятся. Это связано с тем, что, с одной стороны, возрастет спрос на семейную ипотеку, а с другой – нынешние ставки по коммерческим жилищным кредитам все еще делают их недоступными для многих россиян. В совокупности два этих фактора стабилизируют стоимость недвижимости, считает Ордов.

Однако он не исключил злоупотребления пониженным процентом. Предполагаемая дифференциация будет зависеть от средних доходов в регионе, но не учтет разницу зарплат у конкретных граждан.

"Некоторые люди с высокими доходами получат право претендовать на более низкие процентные ставки. Наверное, это тоже было бы не совсем правильно", – сказал специалист.

При этом Ордов усомнился, что мера распространится на все виды ипотеки. В противном случае ограничения ставок сильно ударят по доходам банков.

"Тогда кредитные организации просто ужесточат требования к клиентам. И либо перестанут выдавать займы, либо придумают дополнительные платежи, которые каким-то образом компенсируют недополученную прибыль", – указал экономист.

Здравой идею дифференциации процентов по семейной ипотеке назвал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с Москвой 24 он обратил внимание, что нововведение позволит ликвидировать диспропорцию в плане развития недвижимости.

"Когда ставки одинаковые, россияне выбирают "перегретые" регионы, где цены на квадратный метр завышены. Например, есть Ставропольский и Краснодарский край. Хотя они соседствуют, из-за того, что в Ставропольском крае нет моря, там довольно редко покупаются квартиры. А в Краснодарском только из-за одного моря возникает переинвестирование территории", – сказал специалист.





Андрей Бархота эксперт финансового рынка Если сделать ставку по ипотеке в Краснодарском крае 25%, а в Ставропольском – 12%, рынок жилья будет опережающими темпами развиваться там, где они ниже. И замедляться в регионах, где ставки выше.

По итогу стоимость жилья по стране в целом начнет распределяться более равномерно, а отклонений от средних значений станет значительно меньше, заключил Бархота.

