Кабмин одобрил законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ поддержало законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми, который подготовил Минфин по поручению Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно инициативе, при рождении или усыновлении первого ребенка заемщик может взять паузу на полгода, если его доход упал более чем на 20%, а платежи по ипотеке превышают 40% ежемесячного дохода.

В случае появления второго или последующих детей отпуск по уходу за ребёнком предоставляется на срок до 18 месяцев. Такая же возможность предусмотрена при усыновлении, но с момента официального оформления. Критерий снижения дохода при этом не учитывается.

Уточняется, что в течение этого периода кредитор может начислять проценты за пользование кредитом только с седьмого по восемнадцатый месяц льготного периода.

Ранее в Минфине заявили, что не собирается ужесточать требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека". Финансовые учреждения продолжают выдавать кредиты на жилье в рамках общего объема средств по программе, пояснили в ведомстве.

Ведомство также напомнило, что программа была продлена до 2030 года по поручению Путина. При этом в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ планируется увеличить с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей.