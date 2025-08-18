Эксперт Радченко: освобождение от налога на ипотечное жилье приведет к финансовым потерям

Фото: 123RF/jd8

Инициатива об освобождении россиян от налога на жилье, приобретенное в ипотеку, на период выплаты кредита имеет существенный недостаток, заявила в беседе с Москвой 24 президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она пояснила, что в таком случае налоги не будут поступать в бюджет региона, где находится недвижимость, что может привести к финансовым потерям и ухудшению инфраструктуры.

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в правительство РФ законопроект, предлагающий освободить от налога на имущество жилье, купленное в ипотеку при соблюдении определенных условий. Об этом сообщало РИА Новости.

В пояснительной записке уточнялось, что платеж предлагается отменить, если жилье является единственным пригодным для постоянного проживания местом в собственности налогоплательщика или его семьи и не используется в коммерческих целях. Изменения предполагается внести в пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ.

Авторы инициативы считают, что законопроект окажет значительное социальное воздействие. В частности, такое решение даст людям возможность сэкономить и направить деньги, которые они заплатили бы в качестве налога, на погашение ипотеки, воспитание детей, улучшение качества жизни, здоровья и образования.

Тем не менее эксперт обратила внимание, что налог на имущество в России относительно невелик по сравнению с некоторыми европейскими странами. Поэтому это не является основной проблемой для ипотечных заемщиков.

"Сегодня налог на имущество складывается из кадастровой стоимости жилья, которую периодически переоценивают: раз в пять лет или не менее раза в год в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", – уточнила она.

Уже от этой стоимости и рассчитывается налог, пояснила Радченко. При этом она обратила внимание, что граждане, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), освобождаются от его уплаты.

По мнению эксперта, для поддержки семей в первую очередь необходимо снизить ипотечную ставку. Это может стать ключевым шагом в решении проблемы, резюмировала Радченко.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил списывать военнослужащим, получившим в ходе спецоперации инвалидность второй группы, долги по кредитам на сумму до 1 миллиона рублей. По его словам, данная мера направлена на поддержку тех, кто столкнулся с наиболее серьезными ограничениями по здоровью и нуждается в длительном уходе и медпомощи.

В настоящий момент законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для солдат, получивших на СВО первую группу инвалидности.