"Известия": налоговая служба получит право взыскивать деньги с россиян без суда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Налоговая служба получит право взыскивать налоги с физических лиц без обращения в суд, передает газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

Соответствующее расширение полномочий было представлено в поправках законопроекта Минфина, которые одобрила ко второму чтению правительственная комиссия.

Документ, разработанный по поручению Владимира Путина, прошел первое чтение в Госдуме в марте. Сейчас упрощенный порядок применяется только к организациям. Однако с ноября 2025 года его планируют распространить на граждан, которые самостоятельно декларируют свои доходы, включая самозанятых.

В настоящее время налоговые органы инициируют судебный процесс, в рамках которого без проведения заседания выносится решение о взыскании. Затем информация передается приставам, а уведомление налогоплательщику направляется через федеральные онлайн-сервисы. В случае несогласия с решением гражданин может подать краткое возражение, после чего решение будет отменено.

В соответствии с внесенными изменениями налоговая служба будет отправлять уведомления и требования об уплате через портал "Госуслуги" и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Если в течение месяца с момента получения уведомления гражданин не произведет оплату и не предоставит возражения, инспекция примет решение о взыскании задолженности. В этом случае ФНС сможет списать средства со счетов налогоплательщика, а при их отсутствии – передать дело судебным приставам для взыскания долга за счет имущества.

Если гражданин предоставит возражения, дело будет рассматриваться в судебном порядке.

Ранее юрист Алла Георгиева объяснила, какие долги передаются по наследству. По ее словам, под них подпадают просрочки по кредитам, ЖКУ, налогам и займам.

Эксперт рекомендовала, наследуя имущество, тщательно проверять, не было ли у умершего просрочек по платежам. Это можно сделать у нотариуса, на сайте ФССП, в ЕФРСБ, управляющей компании или ФНС.