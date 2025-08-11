Депутат Чаплин: налоговый вычет за жилье может получить каждый из супругов

Фото: 123RF/leddamarita

Супруги имеют право на имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости вне зависимости от того, на кого оформлены документы. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, правило распространяется как на готовую квартиру, так и на строящийся дом. В таком случае льготу может получить каждый из супругов в соответствии с установленным лимитом.

"Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 2 миллиона рублей на человека", – уточнил парламентарий.

Депутат отметил, что по желанию данную сумму пара может разделить между собой.

Вместе с тем Чаплин сделал акцент на том, что, кроме основного вычета, семьям с ипотекой предоставляется право получить обратно часть уплаченных процентов. Максимальная сумма в этом случае составляет не более 3 миллионов рублей на каждого заемщика.

При этом важным условием для получения всех льгот является правильное оформление документов, напомнил чиновник.

В первую очередь необходимо собрать стандартный пакет документов и соответствующее заявление для распределения средств между супругами. Для этого пара может воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС или очно посетить налоговую инспекцию, заключил парламентарий.

