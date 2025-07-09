Правительство сообщило, какую сумму налогового кешбэка могут получить семьи с детьми

Правительство сообщило, какую сумму налогового кэшбэка могут получить семьи с детьми в России. Право на получение кешбэка имеют семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, чей совокупный заработок меньше полутора прожиточных минимумов на человека. Также для получения кешбэка нужно работать официально.

В зависимости от региона семьям могут дать от 56 до 189 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.