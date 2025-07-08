Собянин сообщил о лидерстве "Технополиса "Москва" в рейтинге эффективности ОЭЗ

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" вновь признана лучшей по итогам всероссийского рейтинга эффективности. Как подчеркнул Сергей Собянин, столица уже четвертый год подряд занимает первое место среди всех особых экономических зон технико-внедренческого типа в России.

По его словам, "Технополис "Москва" стал драйвером развития инновационного производства и кадрового потенциала города. Сегодня на территории особой экономической зоны работают более 230 компаний, которые выпускают стратегически важную продукцию.

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