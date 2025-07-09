Инвестсоветник Кузнецова оценила в 30% шансы на снижение ключевой ставки 25 июля

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Инвестсоветник Юлия Кузнецова оценила в 30% шансы на снижение ключевой ставки с 20 до 19% на заседании Центробанка России, которое состоится 25 июля. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт предполагает, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 20%. Кузнецова объяснила, что уменьшению показателю мешает "парадоксальная ситуация". По ее словам, высокая ставка, которая должна сдерживать инфляцию, в нынешних условиях лишь приводит к ее росту.

Кузнецова сослалась на статистику банков, согласно которой выплачиваемые бизнесом и россиянами проценты различным финансовым учреждениями стали серьезным инфляционным фактором. Она отметила, что за последние полгода возник отложенный эффект от увеличения в прошлом году ставки до 21%.

"В первом квартале 2025 года нефинансовый сектор выплатил банкам 3,7 триллиона рублей – против 2,3 триллиона в первом квартале 2024 года и 1 триллиона – в 2023-м", – уточнила Кузнецова.

По ее словам, за последние 12 месяцев процентные расходы бизнеса составили 12,8 триллиона рублей, увеличившись на 8 триллионов по сравнению с 2022–2023 годами. Инвестсоветник указала и на то, что россияне тоже несут растущую долговую нагрузку – 1,7 триллиона рублей за первый квартал этого года и 6,4 триллиона рублей за 12 месяцев.

Кузнецова подчеркнула, что ставка на уровне 20% не просто сдерживает российскую экономику, но и деформирует ее.

Центробанк России в начале июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявляли, что снижение ставки до 18% произойдет ближе к сентябрю. Этому поспособствуют параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны, отмечал глава союза Александр Шохин.

