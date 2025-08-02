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02 августа, 09:30

Безопасность

Мошенники стали взламывать сайт "Госуслуг" для оформления налогового вычета

Мошенники стали взламывать сайт "Госуслуг" для оформления налогового вычета

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Мошенники стали взламывать сайт "Госуслуг" для оформления налогового вычета. Они взламывают аккаунт, получают доступ к учетной записи в ФНС и подают заявку на вычет, указав свой счет для начисления выплаты.

На этом злоумышленники не останавливаются и присылают уведомление о взломе с призывом срочно связаться якобы со службой поддержки. Так жертва сама выходит на контакт, передает данные и теряет деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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