02 августа, 09:30Безопасность
Мошенники стали взламывать сайт "Госуслуг" для оформления налогового вычета
Мошенники стали взламывать сайт "Госуслуг" для оформления налогового вычета. Они взламывают аккаунт, получают доступ к учетной записи в ФНС и подают заявку на вычет, указав свой счет для начисления выплаты.
На этом злоумышленники не останавливаются и присылают уведомление о взломе с призывом срочно связаться якобы со службой поддержки. Так жертва сама выходит на контакт, передает данные и теряет деньги.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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