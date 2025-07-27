Мошенники предлагают заработать до 5 тысяч рублей за лайк на маркетплейсах

Реальные маркетплейсы за лайк платят 10–15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на "сердечко" до 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители предупреждают, что это одна из наиболее популярных схем мошенников. Сначала злоумышленники просят перейти по ссылкам, проставить лайки под товарами и предоставить скриншоты о выполнении работы.

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