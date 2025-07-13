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13 июля, 12:30

Общество

На маркетплейсах начали продавать БАД под видом лекарства для похудения

На маркетплейсах начали продавать БАД под видом лекарства для похудения

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На маркетплейсах появился БАД с названием "Оземпик". Продавцы выдают его за препарат для быстрого похудения. Судя по отзывам, спрос на него огромный. Однако медики предупреждают: это не лекарство, а добавка с неизвестным составом, и ее применение может быть опасным.

По оценкам экспертов, за первые три месяца этого года спрос на препараты для снижения веса вырос в 6 раз. В погоне за быстрым результатом люди рискуют получить серьезные осложнения – от гормональных сбоев до проблем с желудком и поджелудочной железой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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