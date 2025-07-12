Подтопление произошло на внешней стороне 16-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, передает пресс-служба Дептранса.

На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб. В связи с подтоплением движение по внешней стороне автодороги перекрыто, поэтому водителей призвали выбирать путь объезда.

Сильный дождь со шквалистым ветром уже начался во многих столичных районах. Он может задержаться в Москве до конца субботы, 12 июля. Также горожан и туристов предупредили о грозе, граде и порывах ветра до 15–20 метров в секунду.

На фоне неблагоприятных погодных условий москвичам и гостям города рекомендовали сохранять внимательность, не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный автотранспорт.