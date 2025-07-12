Около 20% от месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Около 15–20% от месячной нормы осадков выпадет в Москве в понедельник и вторник, 14 и 15 июля. Однако температура останется высокой, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника будет облачная погода с частыми прояснениями, кратковременные дожди. Это касается и понедельника, и вторника. За эти 2 дня выпадет около 20 миллиметров осадков", – отметил он.

По словам синоптика, температура будет составлять от 26 до 29 градусов. Она окажется на 5 градусов выше нормы.

Как подчеркнул синоптик, в последующем погода будет все более облачной из-за понижения давления. Ночью ожидается от 14 до 19 градусов.

"Начнет проясняться в субботу и воскресенье, хотя небольшой дождь сохранится, но изменение циркуляции приведет к тому, что уже воздушные массы будут с севера. Температура ночью понизится до 12–17 градусов, днем - до 21–26", – сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также предупреждал, что следующая неделя в Москве начнется с мощных освежающих ливней. На улицы столицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. При этом ночью температура составит от 18 до 21 градуса.

