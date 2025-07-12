Сильный дождь с грозой ожидаются в столице до конца дня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в Москве до конца субботы, 12 июля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Ведомство уточнило, что об обнаружении скопления воды возле жилого дома жители столицы могут сообщить в районную управу, окружную префектуру, а также оставить обращение в Едином диспетчерском центре по номеру 8 (495) 539-53-53 или через портал "Наш город".

В случае скопления воды на дорогах или дворовых подъездах москвичи могут обратиться в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03 или оставить заявку в сообществе учреждения "Вконтакте". Также горожанам рекомендовали звонить в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46, если они заметят воду в подземных переходах.

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – добавил комплекс.

Вместе с тем ведомство призвало жителей столицы сохранять внимательность в непогоду, не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный автотранспорт.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя в Москве начнется с мощных освежающих ливней. На улицы столицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков.