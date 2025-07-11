В Москве 11 июля стало самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пятница, 11 июля, в Москве стала самым теплым днем с начала 2025 года. Столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ достигли отметки в 34,1 градуса, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Такие показатели, установившиеся к 15:00, оказались на 0,2 градуса выше, чем днем ранее, уточнил синоптик. Однако он подчеркнул, что окончательные данные о максимальной температуре воздуха будут доступны после 21:00.

Вместе с тем он привел данные с метеостанции Балчуг, расположенной в центре столицы. Там температура поднялась до 35,2 градуса.

В свою очередь, в Подмосковье самыми жаркими местами стали Серебряные Пруды и Зарайск, где термометры показали 35,4 градуса, добавил Леус.

На фоне установившейся жары в Москве городские службы были переведены в режим повышенной готовности. В частности, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов осуществляют круглосуточное дежурство.

Кроме того, столичные власти расширили географию бесплатной раздачи воды. Теперь бутылки можно получить не только во флагманских центрах "Мои документы", Дворце госуслуг и поликлиниках, расположенных во всех округах, но и во всех центрах женского здоровья.

