Песков рассказал, как сотрудники Кремля работают в жару

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Сотрудники Кремля в условиях жаркой погоды в Москве работают в обычном режиме, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что работники администрации главы государства не выполняют рекомендаций специалистов, которые посоветовали не выходить наружу без необходимости. Сотрудники, которые любят теплые и жаркие летние дни, выходят на улицу, а остальные предпочитают находиться в закрытых помещениях, пояснил Песков.

"34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве, и в Подмосковье", – подчеркнул представитель Кремля.

В минувший четверг, 10 июля, в столице был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день столбики термометров зафиксировали 33,9 градуса. При этом в центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до 35,4 градуса, а в Подмосковье жарче всего было в Черустях – 34,9 градуса.

По прогнозам, следующая неделя в Москве начнется с мощных ливней. На городские улицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков.