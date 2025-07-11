Бесплатную воду будут раздавать во всех центрах женского здоровья Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне аномальной жары в Москве столичные власти расширили географию бесплатной раздачи воды на все центры женского здоровья, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня (11 июля. – Прим. ред.) зной сохранится, температура может подняться до 35 градусов, поэтому мы распространили меру на все столичные центры женского здоровья – их ежедневно посещают сотни москвичек, в том числе беременные женщины и мамы с детьми", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр напомнила, что жители и гости города также могут воспользоваться данной услугой во флагманских центрах "Мои документы", Дворце госуслуг и поликлиниках, расположенных во всех округах.

Такие меры, подчеркнула заммэра, помогают снизить риски перегрева и обезвоживания. Она также настоятельно призвала москвичей быть внимательными к своему здоровью, соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и при появлении недомогания обращаться к врачу.

Ракова отметила, что в соцучреждениях в бесплатном доступе остаются кулеры с питьевой водой как для посетителей, так и для сотрудников. Ее бесплатная раздача будет организована с 12:00 до 15:00, когда жара достигнет максимума.

11 июля максимальная температура воздуха в мегаполисе и области может составить 36 градусов. При этом в столице ожидается переменная облачность, а в Подмосковье под конец дня местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

На фоне аномально высоких градусов столичных автомобилистов призвали не оставлять детей и животных в машинах. Водителям также порекомендовали перед поездкой открывать окна и двери, чтобы выпустить горячий воздух.

Жара может спровоцировать природные пожары, в связи с чем к настоящему моменту в режим повышенной готовности переведены сотрудники Московской железной дороги (МЖД), а также боевые расчеты пожарных поездов. Всего на полигоне МЖД находятся 28 таких составов.