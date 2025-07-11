До 36 градусов тепла ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 34 до 36 градусов тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 11 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность. В Подмосковье будет от 31 до 36 градусов тепла, под конец дня местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный. Его порывы – от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице установлен температурный рекорд. На главной метеостанции ВДНХ в четверг, 10 июля, было 33,6 градуса. Прошлый рекорд был поставлен 29 лет назад, 10 июля 1996 года, когда температура составляла 33,4 градуса.



Также ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве может опуститься до 25 градусов уже на следующей неделе. Изнуряющей жары не ожидается.