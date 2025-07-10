Московская жара побила рекорд 1996 года

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В Москве установлен температурный рекорд, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На главной метеостанции ВДНХ зафиксирована температура воздуха 33,6 градуса. Прошлый рекорд был поставлен 29 лет назад, 10 июля 1996 года, когда температура составляла 33,4 градуса.

При этом Тишковец отметил, что воздух продолжит прогреваться до 16–17 часов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что температура в столице может побить рекорд более вековой давности. Речь идет о 1903 годе, когда воздух погрелся до 34,5 градуса. По словам Шувалова, рекорд может быть побит уже в это воскресенье, 13 июля.

Из-за аномальной жары в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности до 02:00 вторника, 15 июля. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 7–9 градусов выше нормы. В дневное время столбики термометров могут показывать от 30 до 35 градусов.

