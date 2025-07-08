Московская жара может побить рекорд 1903 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве может побить рекорд более чем вековой давности, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Он отметил, что во вторник и среду, 8 и 9 июля, ожидается от 31 до 33 градусов тепла с вероятностью послеполуденных грозовых дождей. Пик температуры планируется в четверг и в пятницу, 10 и 11 июля. Воздух прогреется до 34–35 градусов.

"И, возможно, 12 июля будет побит рекорд более чем вековой давности. Рекордная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса", – подчеркнул Шувалов.

В подобную погоду желательно пить больше воды, однако врач-педиатр Айглюль Исрафилова предупредила, чем может быть опасна бутылка, простоявшая под солнцем. Основной риск заключается в выделении токсинов из пластика под воздействием высоких температур – бисфенола и фталатов.

"Они могут мигрировать в воду и при попадании в организм оказывать негативное влияние на эндокринную систему, репродуктивную функцию и общее состояние здоровья", – передает "Газета.ру" слова эксперта.

Концентрация веществ обычно невелика и зависит от температуры, времени воздействия и типа пластика. Однако длительное и регулярное употребление воды из нагретых пластиковых бутылок может увеличить риск воздействия этих веществ, уточнила Исрафилова.

Одним из факторов, которые влияют на выделение токсинов, врач назвала тип пластика. Он имеет различную устойчивость к высоким температурам. Например, бутылки из полиэтилентерефталата (PET, маркировка "1") безопасны для одноразового использования и не предназначены для нагревания.

Также эксперт отметила, что чем дольше бутылка находится на солнце, тем больше веществ может попасть в воду. Ускорить их миграцию может и состав воды, например, в газированных напитках это происходит быстрее.

Для минимизации рисков Исрафилова посоветовала не использовать одноразовые пластиковые бутылки повторно и не хранить в них воду на солнце. Лучше иметь емкости из безопасных материалов, например из стекла, тритана, нержавеющей стали. Если вода осталась на солнце, лучше ее вылить.

Опасность для здоровья может представлять и купание во время потепления, предупредил заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По его словам, купаться можно будет только после того, как погода будет устойчиво теплой, а температура воды достигнет 20–22 градусов. Сейчас она не выше 15 градусов.

Коньков добавил, что контакт с холодной водой в жаркий день может привести к простудным заболеваниям, рефлекторному спазму сосудов и нарушению сердечного ритма. Также возможны судороги, которые могут спровоцировать утопление.

В Москве до 18:00 четверга, 10 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Днем воздух может прогреваться до 30–33 градусов.

При этом москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре. В МЧС рекомендовали парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Кроме того, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

