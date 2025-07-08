Водителей в Москве призвали к внимательности из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве водителей призвали к внимательности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно прогнозам синоптиков, до вечера вторника, 8 июля, ожидаются дождь с грозой и ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Водителей поэтому попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

Кроме того, автомобилистов призвали не оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Помимо этого, водителям рекомендовали избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон во время движения.

"Если увидите сломанный знак, светофор, звоните с мобильного по номеру 3210", – уточнили в столичном Дептрансе.

В свою очередь, в пресс-службе городского хозяйства Москвы пешеходов попросили тоже быть аккуратнее на улице в непогоду, в том числе не прятаться под деревьями.

На фоне неблагоприятных погодных условий в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00.

Вместе с этим в Москве до 18:00 четверга, 10 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Днем воздух может прогреваться до 30–33 градусов.

