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Новости

10 июля, 18:15

Город

В Московском зоопарке рассказали, как спасают животных от жары

В Московском зоопарке рассказали, как спасают животных от жары

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В Москве побит температурный рекорд. В Московском зоопарке животным выдают охлажденные фрукты и замороженные блоки, помещения оснащены вентиляцией и кондиционерами. Например, у белых медведей температура не превышает 17 градусов.

Эксперты отмечают, что такие погодные условия встречаются крайне редко за всю историю наблюдений в Москве. Не исключено, что в ближайшие дни будут зафиксированы новые температурные рекорды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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