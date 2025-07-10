В Московском зоопарке рассказали, как спасают животных от жары

В Москве побит температурный рекорд. В Московском зоопарке животным выдают охлажденные фрукты и замороженные блоки, помещения оснащены вентиляцией и кондиционерами. Например, у белых медведей температура не превышает 17 градусов.

Эксперты отмечают, что такие погодные условия встречаются крайне редко за всю историю наблюдений в Москве. Не исключено, что в ближайшие дни будут зафиксированы новые температурные рекорды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.