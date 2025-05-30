В России обнаружили комаров, способных переносить лихорадку чикунгунья

Тигровые комары, которые могут переносить экзотическую лихорадку чикунгунья, были впервые обнаружены в России – в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщили в Российской академии образования.

До этого в стране фиксировались только завозные случаи заболевания, но теперь появилась вероятность локального распространения инфекции.

По словам вирусологов, серьезной угрозы пока нет – численность насекомых небольшая. Однако вспышки заболевания зафиксированы на Шри-Ланке, и заразившиеся туристы могут принести вирус в страну. При наличии переносчика возможна передача инфекции от человека к человеку через укусы комаров.

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