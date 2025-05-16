Врачи роддома имени Вересаева приняли 14-е роды многодетной мамы

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи роддома ГКБ имени В. В. Вересаева приняли 14-е роды многодетной мамы, сообщили в телеграм-канале родильного дома.

"Роды Надежды прошли хорошо. Как и предыдущие 13. Все малыши появились на свет естественным путем и без обезболивания", – говорится в сообщении.

Многодетная мать рассказала, что в этом роддоме она впервые. Отношение персонала теплое и понимающее, подчеркнула она, сказав, что это самое главное в родах.

"Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог дает детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог дает больше", – сказала женщина.

Надежда поблагодарила своих родных и персонал больницы за поддержку.

В Москве 15 мая на свет появилось 304 ребенка. Из них 163 мальчика и 141 девочка. Днем ранее в столице родились 293 ребенка – 134 мальчика и 159 девочек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что за последние два года количество многодетных семей в России выросло в 1,2 раза. Она отметила, что для 67% жителей РФ крепкая семья является приоритетной ценностью. Все больше семейных пар планируют рождение детей в ближайший год.