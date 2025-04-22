В ГД внесен законопроект о праве многодетных бесплатно парковаться на платных парковках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России многодетным семьям могут разрешить бесплатно оставлять транспортные средства на платных парковках. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты партии "Новые люди", передает ТАСС.

В пояснительной записке указано, что плата за парковочное место может не взиматься с автомобилей, которые зарегистрированы на одного из родителей или усыновителей в многодетной семье.

По словам авторов законопроекта, лишь в 37 российских субъектах закреплены правовые акты о предоставлении права бесплатного использования платных парковок некоторым категориям граждан, в том числе и многодетным.

"Таким образом, более чем в половине субъектов РФ многодетные семьи вынуждены оплачивать платную парковку на общих основаниях, даже если в машине едут трое и более детей", – отметили парламентарии.

По их словам, это приводит к неравенству среди многодетных семей, которое зависит от места проживания. Многодетным должны быть доступны равные меры поддержки вне зависимости от региона, подчеркнули депутаты.

Как уточнили авторы проекта, если закрепить на федеральном уровне возможность бесплатного использования платных парковок, это поможет создать условия для появления и воспитания детей.

Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей. Главным механизмом реализации станет нацпроект "Семья".