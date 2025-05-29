В Московском зоопарке рассказали, как защищают животных от жары

В Московском зоопарке предусмотрены меры для защиты животных от жары. Как рассказала заведующая лекционно-экскурсионным сектором Елена Лысогорская, при строительстве вольеров сразу закладываются условия для комфортного содержания животных в любую погоду.

У всех обитателей есть укрытия от солнца. Для теплолюбивых животных, таких как панды, в помещениях работают кондиционеры. Африканским видам достаточно тени и навесов, а для северных животных предусмотрены бассейны с холодной водой.

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