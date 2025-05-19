Московский зоопарк показал, как медвежата Лучик и Звездочка резвятся в вольере

Малайские медвежата Лучик и Звездочка продолжают радовать посетителей Московского зоопарка. Они резвятся в своем просторном вольере и совершают настоящие акробатические трюки.

Как шутят сотрудники зверинца, у малышей есть встроенный вечный двигатель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.