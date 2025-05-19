Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:00

Город

Московский зоопарк показал, как медвежата Лучик и Звездочка резвятся в вольере

Московский зоопарк показал, как медвежата Лучик и Звездочка резвятся в вольере

Пиротехники МЧС обезвредили фугасную авиабомбу в Ростовской области

В Москве активизировались догхантеры

Восьмерых утят достали из ливневой канализации на Тверском бульваре в Москве

Россияне стали чаще попадаться на уловки лжеветеринаров

"Московский патруль": догхантеры активизировались в подмосковном Красногорске

Новости регионов: в Башкирии произошел взрыв на заводе

Новости регионов: театр теней устроили для пингвинов в Приморском океанариуме

Догхантеры разложили опасные приманки для собак в Москве

"Вопрос спорный": в России утвердили список запрещенных для домашнего содержания животных

Малайские медвежата Лучик и Звездочка продолжают радовать посетителей Московского зоопарка. Они резвятся в своем просторном вольере и совершают настоящие акробатические трюки.

Как шутят сотрудники зверинца, у малышей есть встроенный вечный двигатель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика