19 мая, 08:00Город
Московский зоопарк показал, как медвежата Лучик и Звездочка резвятся в вольере
Малайские медвежата Лучик и Звездочка продолжают радовать посетителей Московского зоопарка. Они резвятся в своем просторном вольере и совершают настоящие акробатические трюки.
Как шутят сотрудники зверинца, у малышей есть встроенный вечный двигатель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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