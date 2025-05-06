Московские ветеринары спасли собаку с камнями в мочевом пузыре

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Ветеринары Зеленоградской клиники помогли собаке породы кане-корсо с большим количеством камней в мочевом пузыре. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Животное по кличке Шелли поступило в клинику с симптомами уролитиаза. В результате врачи выявили после проведенного обследования огромное количество конкрементов в мочевом пузыре 6-летнего питомца.

Хирург Надежда Кузина и ее ассистент Валерия Журавлева провели операцию, вытащив камни разного размера. Конкременты были отправлены на экспертизу для назначения дальнейшего лечения. После хирургического вмешательства Шелли в течение 2 недель проходила реабилитацию. Затем собаке сняли швы.

Врачи рассказали, что ранее они помогали животному. В возрасте 8 месяцев собаке провели операцию из-за гнойного воспаления матки.

Ранее ветеринары Советской клиники в Москве спасли собаку по кличке Бургундия, которая две недели ходила с кошачьим когтем в глазу. В это медучреждение французского бульдога привели после безрезультатного лечения в сторонней клинике.

При осмотре ветеринар нашла и вытащила из конъюнктивы кошачий коготь. По словам хозяев, 6-месячная собака ранее встретилась на улице с котом. Между ними произошла небольшая перепалка, однако владельцы не придали этому значения.

